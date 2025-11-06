Cumhuriyet Gazetesi Logo
PFDK'den 6 Süper Lig ekibine ceza!

PFDK'den 6 Süper Lig ekibine ceza!

6.11.2025 23:36:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
PFDK'den 6 Süper Lig ekibine ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'deki 6 kulübe ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş toplam 1 milyon 640 bin lira, Fenerbahçe 520 bin lira, Trabzonspor 500 bin lira, Galatasaray ve Kocaelispor 400'er bin lira, Zecorner Kayserispor 220 bin lira para cezası aldı.

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN CEZALARI BELLİ OLDU

Kurul, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'a kırmızı kart nedeniyle 1 maç hak mahrumiyetinin yanı sıra 80 bin lira da para cezası verirken, Orkun Kökçü'nün 2 resmi müsabakadan men edilmesine hükmetti.

Trabzonspor'da da Galatasaray maçında kırmızı kart gören Benjamin Bouchouari, 2 maç men cezası aldı.

Zecorner Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, kulüp yöneticileri Rıza Erkut Yurdemi, Mustafa Baki Ersoy'a 40'ar bin lira para cezası verilirken, sarı-kırmızılı kulübün antrenörlerinden Vitor Tercolo toplam 30 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, Kocaelispor, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bazı taraftarlarının biletlerine de bir sonraki müsabaka için ceza verildi.

İlgili Konular: #TFF #süper lig #PFDK

İlgili Haberler

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonu açıklaması! 'Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda...'
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonu açıklaması! 'Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda...' TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı televizyon programında bahis operasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hacıozmanoğlu, 'Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda' dedi.
TFF duyurdu: Arda Güler ve Kenan Yıldız IFFHS Ödülleri'nde aday gösterildi!
TFF duyurdu: Arda Güler ve Kenan Yıldız IFFHS Ödülleri'nde aday gösterildi! TFF, milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildiğini açıkladı.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Hakemlerden sonra sırada 3 bin 700 futbolcu var...
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Hakemlerden sonra sırada 3 bin 700 futbolcu var... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalı soruşturması hakkında, "Hakemlerden sonra futbolcular da var. 3 bin 700 futbolcu var" dedi. Yabancı hakem talepleri hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, "Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bu milat olsun" ifadelerini kullandı.