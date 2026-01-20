Cumhuriyet Gazetesi Logo
PFDK'den Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası!

PFDK'den Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası!

20.01.2026 13:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
PFDK'den Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası!

PFDK, kupadaki Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verdi.

PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a verilen cezayı açıkladı.

Kurul, kupadaki Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verdi.

Öte yandan Gaziantep FK'da aynı maçta kırmızı kart gören stoper Tayyip Talha Sanuç da 2 maç men cezası aldı.

PFDK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

İlgili Konular: #burak yılmaz #PFDK #gaziantep fk

İlgili Haberler

Burak Yılmaz kırmızı karta sinirlendi: Hakemlerin üzerine yürüdü!
Burak Yılmaz kırmızı karta sinirlendi: Hakemlerin üzerine yürüdü! Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından sinirlerine hakim olamayarak karşılaşmanın hakemlerinin üzerine yürüdü.
İstifa etmişti: Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ye geri döndü!
İstifa etmişti: Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ye geri döndü! Gaziantep FK, geçen günlerde görevinden ayrılan Burak Yılmaz ile yeniden anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Hakemin üzerine yürümüştü: Burak Yılmaz'dan özür!
Hakemin üzerine yürümüştü: Burak Yılmaz'dan özür! Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçında gördüğü kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle özür diledi.