PFDK, gol sevincinde ölen abisini anan Hasan Kılıç'ın cezasını açıkladı
Hasan Kılıç, attığı gol sonrası formasını çıkararak golünü abisine adamış ve PFDK'ye sevk edilmişti. Kararını açıklayan PFDK, oyuncuya ihtar cezası verdi.
Samsunspor futbolcusu Hasan Kılıç, Ümraniyespor maçının 86. dakikasında attığı penaltı golüyle takımına 1 puanı getirmişti.
29 yaşındaki futbolcu golün ardından formasını çıkararak hayatını kaybeden ağabeyini anan bir tişört göstermişti.
Forma altındaki t-shirtte "Unutulmadın, unutulmayacaksın canım abim" yazısı bulunuyordu.
Kılıç, bu hareketinden dolayı geçtiğimiz günlerde PFDK'ya sevkedilmişti.
Bugün açıklanan PFDK kararlarına göre Hasan Kılıç, ihtar cezası aldı.
TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu HASAN KILIÇ'ın, forma altına slogan içeren kıyafet giymesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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