PFDK'ya sevkedilen Sergen Yalçın'ın cezası açıklandı
PDFK, Sergen Yalçın'ın Sivasspor maçındaki hareketi sebebiyle 1 maç ceza ve 13 bin lira para cezası aldığını açıkladı.
Sergen Yalçın, DG Sivasspor maçındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti.
PFDK yaptığı açıklamada, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Sergen Yalçın'a 1 maç ceza ve 13 bin lira para cezası verdiğini açıkladı.
Sergen Yalçın, aldığı ceza sebebiyle Başakşehir karşısında Beşiktaş'ın başında olamayacak.
NE OLMUŞTU?
Sivasspor maçının 42.dakikasında Beşiktaş oyuncusu Can Bozdağan ceza sahası dışında yerde kalmıştı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu maçı devam ettirmişti. Sergen Yalçın ise bu kararın üzerine sinirine hakim olamamış ve oyunun durması için kenara gönderilen topa vurarak tepkisini göstermişti.
Sergen Yalçın, yaptığı açıklama ile hakeme kesinlikle hakaret etmediğini belirtirken, hakemin verdiğin kırmızı kartın doğru olduğunu söylemişti.
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