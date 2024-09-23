PFDK'dan Burak Yılmaz'a ceza!
PFDK, Trabzonspor maçında tribünle tartışan Burak Yılmaz'a 1 maç men cezası verdi.
PFDK, Trabzonspor maçındaki "rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 1 maç ceza verdi.
Kuruldan yapılan açıklamadaşu ifadelere yer verildi;
"Bellona Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz'ın, 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Etiketler: #burak yılmaz #PFDK #kayserispor #trabzonspor
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