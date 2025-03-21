PFDK'den Eray Yazgan kararı!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasray yöneticisi Eray Yazgan hakkında ceza tayinine yer olmadığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.
Yapılan açıklamada PFDK'ya sevk edilen Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan hakkında ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.
Açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. idarecisi ERAY YAZGAN hakkında; 17.03.2025 tarihinde basın mensuplarına yaptığı beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir" denildi.
Ek olarak Galatasaray'ın Antalyaspor'la Süper Lig'de oynadığı maçtaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle belirli tribünlere bloke cezası verildiği belirtildi.
Etiketler: #galatasaray #PFDK #Eray Yazgan
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