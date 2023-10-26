PFDK'den Erden Timur'a ceza!
PFDK, Erden Timur'a sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem, diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezası verdi.
PFDK kararları açıklandı.
PFDK'den Erden Timur'a sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem, diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezası verdi.
BEŞİKTAŞ'A 1 MİLYON 64 BİN TL CEZA
PFDK, Beşiktaş Kulübü'ne Galatasaray maçındaki tribün olayları ve maç sonu açıklamaları nedeniyle toplam 1 milyon 64 bin TL para cezası verdi.
Beşiktaş yöneticisi Engin Baltacı, derbi sonrası açıklamaları nedeniyle 200 bin TL para cezası aldı.
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