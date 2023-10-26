PFDK'den Erden Timur'a ceza!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 21:25

Güncelleme: 26.10.2023 - 21:29

PFDK kararları açıklandı.

PFDK'den Erden Timur'a sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem, diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezası verdi.

BEŞİKTAŞ'A 1 MİLYON 64 BİN TL CEZA

PFDK, Beşiktaş Kulübü'ne Galatasaray maçındaki tribün olayları ve maç sonu açıklamaları nedeniyle toplam 1 milyon 64 bin TL para cezası verdi.

Beşiktaş yöneticisi Engin Baltacı, derbi sonrası açıklamaları nedeniyle 200 bin TL para cezası aldı.