PFDK'den Rashad Muhammed'e 2 maç men cezası

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 18:03

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 18:03

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankara Keçiörengücü'nün Fransız futbolcusu Rashad Muhammed'e 2 maç men cezası verdi.

Rashad Muhammed

2 MÜSABAKADAN MEN

PFDK'den yapılan açıklamada, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Pendikspor mücadelesinde Rashad Muhammed'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi.

Kurulun ayrıca Dyorex Boluspor'a 28 bin lira para cezası verdiği belirtildi.