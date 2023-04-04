PFDK'den Rashad Muhammed'e 2 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün futbolcusu Rashad Muhammed'e 2 maç ceza verdi.

AA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 18:03
PFDK'den Rashad Muhammed'e 2 maç men cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankara Keçiörengücü'nün Fransız futbolcusu Rashad Muhammed'e 2 maç men cezası verdi.

Rashad Muhammed

2 MÜSABAKADAN MEN

PFDK'den yapılan açıklamada, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Pendikspor mücadelesinde Rashad Muhammed'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi.

Kurulun ayrıca Dyorex Boluspor'a 28 bin lira para cezası verdiği belirtildi.


Rashad Muhammed Ankara Keçiörengücü TFF 1. Lig PFDK

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