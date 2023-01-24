PFDK'den Süleyman Hurma'ya hak mahrumiyeti cezası!

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, PFDK tarafından hak mahrumiyeti cezası aldı.

AA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 18:11
PFDK'den Süleyman Hurma'ya hak mahrumiyeti cezası!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süleyman Hurma'nın Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasının VAR hakemine yönelik hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 42 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI

Fenerbahçe'nin kupada Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 56 bin lira ceza aldığı ifade edildi.

MKE Ankaragücü'ne ise Beşiktaş ile oynanan kupa maçındaki çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle 474 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

VavaCars Fatih Karagümrük antrenörü Paolo Bertelli, MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Cahit Şahin ve görevlisi Melih Can Ünal'a da 15'er gün hak mahrumiyeti cezası uygulandığı kaydedildi.


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