Pierre Gasly, Alpha Tauri'de kaldı
Formula 1 takımlarından AlphaTauri, Fransız pilotu Pierre Gasly'nin sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.
Fransız pilot Pierre Gasly'nin gelecek sezon yarışacağı takım belli oldu.
Takımdan yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Gasly, 2023 sezonunda da AlphaTauri'de kalacak.
TEK ZAFERİ İTALYA'DA
Formula 1'e 2017'de adım atan Gasly, 3 kez podyum gördüğü kariyerindeki tek yarış birinciliğini, AlphaTauri ile 2020 İtalya Grand Prix'sinde yaşadı.
Gasly, 9 etabın geride kaldığı Formula 1'de bu sezon 16 puan topladı ve sürücüler klasmanında 11. sırada yer aldı.
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- ‘Böyle giyinemezsiniz’
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'
- 'Yolumuz Cumhuriyet'