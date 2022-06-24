Pierre Gasly, Alpha Tauri'de kaldı

24 Haziran 2022 Cuma, 12:46

Fransız pilot Pierre Gasly'nin gelecek sezon yarışacağı takım belli oldu.

Takımdan yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Gasly, 2023 sezonunda da AlphaTauri'de kalacak.

TEK ZAFERİ İTALYA'DA

Formula 1'e 2017'de adım atan Gasly, 3 kez podyum gördüğü kariyerindeki tek yarış birinciliğini, AlphaTauri ile 2020 İtalya Grand Prix'sinde yaşadı.

Gasly, 9 etabın geride kaldığı Formula 1'de bu sezon 16 puan topladı ve sürücüler klasmanında 11. sırada yer aldı.