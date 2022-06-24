Pierre Gasly, Alpha Tauri'de kaldı

Formula 1 takımlarından AlphaTauri, Fransız pilotu Pierre Gasly'nin sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 12:46
Pierre Gasly, Alpha Tauri'de kaldı
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Fransız pilot Pierre Gasly'nin gelecek sezon yarışacağı takım belli oldu.

Takımdan yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Gasly, 2023 sezonunda da AlphaTauri'de kalacak.

TEK ZAFERİ İTALYA'DA

Formula 1'e 2017'de adım atan Gasly, 3 kez podyum gördüğü kariyerindeki tek yarış birinciliğini, AlphaTauri ile 2020 İtalya Grand Prix'sinde yaşadı.

Gasly, 9 etabın geride kaldığı Formula 1'de bu sezon 16 puan topladı ve sürücüler klasmanında 11. sırada yer aldı.


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