Pınar Karşıyaka, Errick McCollum'u renklerine bağladı

Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka, 34 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Errick McCollum'u kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 21:40
Pınar Karşıyaka, Errick McCollum'u renklerine bağladı
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni transferini duyurdu.

Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Lokomotiv Kuban forması giyen ABD'li oyun kurucu Errick McCollum'u kadrosuna kattığını duyurdu. İzmir temsilcisi, 35 yaşındaki McCollum ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Anadolu Efes formaları giyen McCollum, 2015-2016 sezonunda Galatasaray ile EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı. 34 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, geçen sezon ise Lokomotiv Kuban formasıyla çıktığı 12 EuroCup karşılaşmasında 22.3 sayı, 3.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamasıyla oynamıştı. 


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