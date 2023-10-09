Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek. Zorlu karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:10
Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbol Süper Ligi'inde 2. hafta heyecanı yaşanıyor.

Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Ufuk Sarıca'nın ekibi Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek.

PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.

PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında kendi evinde ağırladıı Çağdaş Bodumspor'u 95-58 mağlup etmişti.

Pınar Karşıyaka ise deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkim Spor'a 81-69 mağlup olmuştu.


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