Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek. Zorlu karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'inde 2. hafta heyecanı yaşanıyor.
Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Ufuk Sarıca'nın ekibi Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek.
PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.
PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında kendi evinde ağırladıı Çağdaş Bodumspor'u 95-58 mağlup etmişti.
Pınar Karşıyaka ise deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkim Spor'a 81-69 mağlup olmuştu.
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