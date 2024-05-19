Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas, Basketbol Süper Ligi play-off turu çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas İzmir'de karşılaşacak.
PINAR KARŞIYAKA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Galip takımın adını play-off yarı finaline yazdıracağı Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.
PINAR KARŞIYAKA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
İzmir'de ilk maçı 96-95 kaybeden Pınar Karşıyaka, cuma günü İstanbul'daki müsabakayı 90-87 alarak seride eşitliği sağladı.
Zorlu müsabakayı kazanacak ekip yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi olacak.
galatasaray haberleri Galatasaray EKMAS haberleri pınar karşıyaka haberleri Basketbol Süper Ligi haberleri play-off haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İtalyan basını kıyafetini yazdı: '10 üzerinden...'
- En düşman 4 burç
- Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya
- Başkan sahaya girip hakemin üstüne yürümeye kalktı...
- ‘Mafya devlete operasyon çekiyor’
- Dolar mı, mevduat mı?
- Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı!
- Alex de Souza yeniden Süper Lig'de
- Memleket Partisi genel merkezi kapattı
- Polise ateş açan kişi öldü