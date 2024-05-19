Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, Basketbol Süper Ligi play-off turu çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 15:38
Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas İzmir'de karşılaşacak.

PINAR KARŞIYAKA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galip takımın adını play-off yarı finaline yazdıracağı Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.

PINAR KARŞIYAKA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

İzmir'de ilk maçı 96-95 kaybeden Pınar Karşıyaka, cuma günü İstanbul'daki müsabakayı 90-87 alarak seride eşitliği sağladı.

Zorlu müsabakayı kazanacak ekip yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi olacak.


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