Pınar Karşıyaka - Hapoel Jerusalem maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Bosna Hersek'te Hapoel Jerusalem ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Pınar Karşıyaka, son 16 turu K Grubu son maçında İsrail'den Hapoel Jerusalem ile Bosna Hersek'te karşılaşacak.
PINAR KARŞIYAKA - HAPOEL JERUSALEM MAÇI SAAT KAÇTA?
İzmir'de oynanması gereken ancak güvenlik gerekçesi gösterilerek Bosna Hersek'in Laktasi kentine alınan müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
PINAR KARŞIYAKA - HAPOEL JERUSALEM MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
İspanyol ekip Lenovo Tenerife'nin çıkmayı garantilediği grupta Hapoel Bank Yahav ya da Yunan temsilcisi Peristeri adını çeyrek finale yazdıracak.
AVRUPA'DA 270. KARŞILAŞMA
Avrupa kupalarında 270. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 141 galibiyet, 126 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Bu karşılaşmalarda 21 bin 442 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 928 sayı gördü.
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