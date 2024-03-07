Pınar Karşıyaka, Yunanistan'da mağlup
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 4. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Peristeri'ye 76-73 kaybetti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 4. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 76-73 mağlup oldu.
Bu sonuçla Peristeri, grupta ilk galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 3. yenilgisini yaşadı.
Peristeri kentindeki Andreas Papandreou Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu, ev sahibi takımın 20-19 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci çeyrekte daha etkili olan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 39-33 önde gitti.
Peristeri, üçüncü periyotta farkı azaltmasına rağmen son çeyreğe Pınar Karşıyaka'nın 50-49 üstünlüğüyle girildi. Dördüncü periyodun ilk bölümü İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle geçti. Kalan bölümde öne geçen ve skor üstünlüğünü koruyan Peristeri, karşılaşmadan 76-73 galip ayrıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'
- Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
- Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
- Son 'İstanbul' anketi açıklandı
- Olmayan havalimanını nasıl 7.6 milyar TL'ye sattılar?
- Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti
- AKP'de bu konuşuluyor!
- Beyin kanaması geçirmişti... Ünlü oyuncudan üzücü haber!
- Emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
- Antalya'da İYİ Parti'ye şok