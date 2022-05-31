Pınar Karşıyaka'da yabancılar değişecek
ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off turunda Anadolu Efes'e 2-1 elenerek sezonu tamamlayan Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadroda köklü değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Bu sezon özellikle Avrupa'da şampiyonluk hedefi erken son bulan Karşıyaka, transferde yabancı oyuncularını değiştirmeyi planlıyor. Bu sezon ilk kez takımda forma giyen yabancılar Tyus, Colson, Roll ve sakatlanıp sezonu kapatan Blackmon'la yollarını ayıracak yeşil-kırmızılılarda 3 yıldır kadronun en önemli isimleri olan M'Baye ve Taylor da yol ayrımında.
UFUK SARICA'YLA DEVAM
Fransız uzun forvet M'Baye'nin Euroleague ekiplerinden Monaco'yla anlaşmaya yakın olduğu öğrenilirken, ABD'li guard Taylor'la da yeniden anlaşılması beklenmiyor. Yerlilerden bu sezon verim alınamayan Semih Erden ve Galatasaray'la söz kesen Yunus, kesin olarak takımdan ayrılacak.
Sezon içindeki sakatlık problemleri ve lig ile Avrupa'da yaşadığı düşüşlerle beklentinin altında kalan Pınar Karşıyaka, yola kadrosunu yenileyerek çıkmayı düşünüyor. Takıma daha önce tarihi başarılar yaşatıp 3 yıl önce yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca'yla prensipte yeniden söz keserek önümüzdeki sezon da yola devam edecek Kaf-Kaf, açıklamayı resmi imzalar atıldıktan sonra önümüzdeki günlerde yapacak.
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