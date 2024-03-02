Pınar Karşıyaka'dan Bursaspor'a 34 fark!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 102-68 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 09:36
Pınar Karşıyaka'dan Bursaspor'a 34 fark!
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 102-68 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Batuhan Söylemezoğlu

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 21, Neal 2, Floyd 9, Ömer Utku Al, Semih Erden 4, Brown 11, Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen 2, Hamilton 13

Pınar Karşıyaka: Brown 9, Carey Jr 10, Collum 13, Furkan Haltalı 15, Akyazılı, Hakan Sayılı 2, Efe Ergi Tırpancı, Akyazılı 5, Deniz Kılıçlı, Martin 23, Brown 13, Mert Celep 5, Kenan Sipahi 7

1. Periyot: 17-26

Devre: 31-49

3. Periyot: 56-75


pınar karşıyaka haberleri Bursaspor İnfo Yatırım haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberleri

İlgili Haberler

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da ilk galibiyetini aldı

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da ilk galibiyetini aldı
Pınar Karşıyaka, Türk Telekom deplasmanından galip çıktı

Pınar Karşıyaka, Türk Telekom deplasmanından galip çıktı
Pınar Karşıyaka, Son 16'da ikinci maçında da mağlup

Pınar Karşıyaka, Son 16'da ikinci maçında da mağlup
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uzmanlar yanıtladı: Geceleri bilgisayarınızı kapatmalı mısınız?

Uzmanlar yanıtladı: Geceleri bilgisayarınızı kapatmalı mısınız?
TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak

TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak
Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...

Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...
Hayatını kurtardı… Köpeklerden kaçan karacaya sahip çıktı

Hayatını kurtardı… Köpeklerden kaçan karacaya sahip çıktı
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!

‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!
Epilepsi ilacının satışı sonlandırıldı: Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor

Epilepsi ilacının satışı sonlandırıldı: Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor
Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?

Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?