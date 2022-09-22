Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Mindaugas Kuzminskas kimdi? Mindaugas Kuzminskas hangi takımlarda oynadı?
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Litvanyalı kısa forvet Mindaugas Kuzminskas'la anlaştı. Mindaugas Kuzminskas kimdir, kaç yaşında nereli? Mindaugas Kuzminskas hangi takımlarda oynadı?
Pınar Karşıyaka, 32 yaşındaki Litvanyalı uzun forvet Mindaugas Kuzminskas’ı kadrosuna kattı.
MİNDAUGAS KUZMİNSKAS KİMDİR?
Mindaugas Kuzminskas 1989 yılında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dünyaya geldi. Profesyonel basketbol kariyerine 2006 yılında BC Sakalai takımında başladı. 2010-2013 yıllarında Zalgiris forması giydi. 2013-2016 tarihleri arasında Unicaja Málaga'da oynadı.
MİNDAUGAS KUZMİNSKAS'IN BOYU KAÇ?
2.05 cm boyunda 98 kg ağırlığında olan Kuzminskas kısa forvet mevkiinde oynamaktadır.
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