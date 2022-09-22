'O Kız'ın Zeynep'i Dilin Döğer kimdir?
Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı dizisi “O Kız” izleyici karşısına çıktı. O Kız 1. Bölümünde kendi halinde sıradan bir genç kız olan Zeynep, zeka geriliğine sahip babası ve yaşlı dedesiyle birlikte yaşadığı hayat hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitledi. Peki, dizide Zeynep karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
O Kız 21 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dizide Zeynep karakterini canladıran oyuncu, izleyiciler tarafından merak edildi.
DİLİN DÖĞER KİMDİR?
Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nde okuyan Döğer aynı zamanda dans, müzik ve bale eğitimi aldı. 2021 yılında, 'Ex Aşkım' dizisinde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle televizyon dünyasına adım attı.
'O KIZ'IN ZEYNEP'İ KİMDİR?
20’li yaşlarda hayalperest Zeynep, maddi imkansızlıklar ve ağır sorumluluklarla dolu küçük dünyasında kendi halinde yaşayan sıradan bir genç kız. Kısıtlı ve sıkıcı hayatında tek bir sıra dışı durum var; babası. Zeynep, ters giden bir doğum hikayesi yüzünden 5 yaş çocuğu zekasına sahip olan ‘babasının annesi’. Kulağa çokça tuhaf gelen bu cümle, Zeynep’in hayatının gerçeği. Tuhaf bir şey babanın annesi olmak. Fedakârlık başka seçeneğin yoksa da fedakarlık mıdır.. bunu bilmiyor işte. sorgulamıyor da. Kalbi, bunu sorgulamayacak kadar büyük ve sadece babası için değil, bütün ailesi için atıyor. Bir de… haftada bir gün halası yerine, ev işlerini yapmaya gittiği Ozan için atıyor kalbi.
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