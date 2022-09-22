Güven Kıraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Güven Kıraç evli mi?

22 Eylül 2022 Perşembe, 12:24

Güven Kıraç, 5 Nisan 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarından mezun oldu. İki yıl devlet tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti. Adana Devlet Tiyatrosu'nda Ağrı Dağı Efsanesi, İki Kalas Bir Heves ve Sıkıyönetim; Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Tiyatrocu, Sokak Kızı Irma, Hamlet; Tiyatro Stüdyosu'nda ise Jean Genet'ın Balkon adlı tiyatro oyunlarında oynadı. 1997 yılında Zeki Demirkubuz tarafından yönetilen Masumiyet adlı filmde Yusuf karakteriyle ÇASOD, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini aldı. 1999 yılında Salkım Hanımın Taneleri adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Güven Kıraç'ın 3 kişisel resim sergisi bulunuyor.



GÜVEN KIRAÇ EVLİ Mİ?

Güven Kıraç, 1999 yılında Dürnev Kıraç ile evlendi. Çift 2010 yılında boşandı. Aynı yıl Başak Kıraç ile evlendi. Çiftin Maya isminde bir kızları var.

GÜVEN KIRAÇ'IN OYNADIĞI FİLMLER

1997 Masumiyet

1998 Gemide Aziz

1999 Laleli'de Bir Azize

1999 Salkım Hanımın Taneleri

1999 Duruşma Cavit

2003 Abdülhamid Düşerken

2004 Duvara Karşı

2004 Kebab Connection

2004 Zor Adam

2005 Gönül Yarası

2005 The Net 2.0

2005 Anlat İstanbul

2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

2006 Sınav

2006 Takva

2006 Babba

2006 Tövbe

2007 Yaşamın Kıyısında

2007 Sünnet Davası

2009 Kirpi

2010 Kavşak

2013 Özür Dilerim

2016 Beginner

2018 Kafalar Karışık

2019 Organize İşler Sazan Sarmalı

GÜVEN KIRAÇ'IN OYNADIĞI DİZİLER

1996 Hiç Bana Sordun mu?

1997 Dostlar Pasajı

1999 Evimiz Olacak mı?

1997 Akasya Pasajı

2000 Hayat Bağları

2000 Lazeryum

2000 Melek Karım

2001 Yeditepe İstanbul

2002 Merhaba New York

2002 Vaka-i Zaptiye

2004 Canım Benim

2006 Gönül

2008 Sen Harikasın

2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2013 Beni Böyle Sev

2016 Familya

2018 Dudullu Postası

2018 Payitaht Abdülhamid

2020 Hekimoğlu

2020 Tövbeler Olsun

GÜVEN KIRAÇ'IN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

1986 Siz Ne Dersiniz

1987 Büyük Miras

1992 Sokak Kızı İrma

1993 Sıkı Yönetim

1993 İki Kalas Bir Heves

1994 Ağrı Dağı Efsanesi

1996 Le Balkon

1998 Dolu Düşün Boş Konuş

2001 Kahvede Şenlik Var

2004 Mucizeler Komedisi

2006 Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü

2016 Kredi

2018 Gece Sempozyumu