Güven Kıraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Güven Kıraç evli mi?
Güven Kıraç, efsaneleşen karakteri 'Memduh Başgan' ile yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güven Kıraç kimdir, kaç yaşında? Güven Kıraç hangi dizi ve fimlerde yer alıyor?
Güven Kıraç, 5 Nisan 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarından mezun oldu. İki yıl devlet tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti. Adana Devlet Tiyatrosu'nda Ağrı Dağı Efsanesi, İki Kalas Bir Heves ve Sıkıyönetim; Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Tiyatrocu, Sokak Kızı Irma, Hamlet; Tiyatro Stüdyosu'nda ise Jean Genet'ın Balkon adlı tiyatro oyunlarında oynadı. 1997 yılında Zeki Demirkubuz tarafından yönetilen Masumiyet adlı filmde Yusuf karakteriyle ÇASOD, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini aldı. 1999 yılında Salkım Hanımın Taneleri adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.
Güven Kıraç'ın 3 kişisel resim sergisi bulunuyor.
GÜVEN KIRAÇ EVLİ Mİ?
Güven Kıraç, 1999 yılında Dürnev Kıraç ile evlendi. Çift 2010 yılında boşandı. Aynı yıl Başak Kıraç ile evlendi. Çiftin Maya isminde bir kızları var.
GÜVEN KIRAÇ'IN OYNADIĞI FİLMLER
1997 Masumiyet
1998 Gemide Aziz
1999 Laleli'de Bir Azize
1999 Salkım Hanımın Taneleri
1999 Duruşma Cavit
2003 Abdülhamid Düşerken
2004 Duvara Karşı
2004 Kebab Connection
2004 Zor Adam
2005 Gönül Yarası
2005 The Net 2.0
2005 Anlat İstanbul
2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
2006 Sınav
2006 Takva
2006 Babba
2006 Tövbe
2007 Yaşamın Kıyısında
2007 Sünnet Davası
2009 Kirpi
2010 Kavşak
2013 Özür Dilerim
2016 Beginner
2018 Kafalar Karışık
2019 Organize İşler Sazan Sarmalı
GÜVEN KIRAÇ'IN OYNADIĞI DİZİLER
1996 Hiç Bana Sordun mu?
1997 Dostlar Pasajı
1999 Evimiz Olacak mı?
1997 Akasya Pasajı
2000 Hayat Bağları
2000 Lazeryum
2000 Melek Karım
2001 Yeditepe İstanbul
2002 Merhaba New York
2002 Vaka-i Zaptiye
2004 Canım Benim
2006 Gönül
2008 Sen Harikasın
2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2013 Beni Böyle Sev
2016 Familya
2018 Dudullu Postası
2018 Payitaht Abdülhamid
2020 Hekimoğlu
2020 Tövbeler Olsun
GÜVEN KIRAÇ'IN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
1986 Siz Ne Dersiniz
1987 Büyük Miras
1992 Sokak Kızı İrma
1993 Sıkı Yönetim
1993 İki Kalas Bir Heves
1994 Ağrı Dağı Efsanesi
1996 Le Balkon
1998 Dolu Düşün Boş Konuş
2001 Kahvede Şenlik Var
2004 Mucizeler Komedisi
2006 Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü
2016 Kredi
2018 Gece Sempozyumu
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