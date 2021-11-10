West Ham United'ın yüzde 27'lik hissesi satıldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın yüzde 27'lik hissesi Çekyalı yatırımcı Daniel Kretinsky'e satıldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın yüzde 27'lik hissesini Çekyalı yatırımcı Daniel Kretinsky'nin aldığı bildirildi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Çekyalı yatırımcının kulübün yüzde 27 hissesini satın alma işlemini tamamladığını duyurdu.
Kretinsky, Çekya futbol takımı Sparta Prag'ın da sahibi konumunda.
West Ham United, bu sezon gösterdiği performansla zirve yarışının içinde kalmaya devam ediyor. Son olarak ligin istikrarlı takımlarından Liverpool'u 3-2 mağlup ederek 25 maçlık Premier Lig yenilmezlik serisine son veren West Ham United, 23 puanla zirve iddiasını sürdürüyor.
11 haftası tamamlanan ligde, bu galibiyetle sıralamada Liverpool'un üzerine çıkan West Ham United ile lider Chelsea arasında sadece 3 puan fark bulunuyor.
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