Pochettino ile yollarını ayırmıştı: Chelsea yeni teknik direktörünü buldu!
Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oluyor. İngiliz kulübünün, Enzo Maresca ile 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz takımı, Championship'te Leicester City ile şampiyonluk yaşayan Enzo Maresca ile anlaştı. Chelsea'nin Maresca ile 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
44 yaşındaki teknik adam, Leicester'ı 97 punla şampiyon yapmış ve takımının Premier Lig'e yükselmesinde başrol oynamıştı.
Ascoli, Sevilla, West Ham, Manchester City'de antrenör pozisyonunda görev yapan İtalyan Futbol adamı, Vincenzo Montella, Manuel Pellegrini ve Pep Guardiola'nın yardımcılıklarını yapmıştı.
Geçen sezon Lecister City'de teknik direktörlük yapan Maresca, Parma ve Manchester City U23 takımında da aynı pozisyonda çalışmıştı.
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