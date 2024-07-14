Pogacar, Tour de France'ın 15. etabını kazandı

Yayınlanma: 14.07.2024 - 19:39

Güncelleme: 14.07.2024 - 19:39

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Loudenvielle ile Plateau de Beille arasındaki 198 kilometrelik etapla devam edildi.

Etabı 5 saat 13 dakika 55 saniyede bitiren Pogacar, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike takımı) ve Remco Evenepoel'in (Soudal-QuickStep) önünde birinci oldu.

Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan Pogacar, genel klasmandaki liderliğini de sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 3 dakika 9 saniyeye çıkardı.

Turda yarın yarış yapılmayacak ve sporcular günü dinlenerek geçirecek.

2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

Tadej Pogacar (BAE Emirates): 61 saat 56 dakika 24 saniye

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +3 dakika 9 saniye

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +5 dakika 19 saniye