Pogacar, Tour de France'ın 15. etabını kazandı
111. Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını, BAE Emirates takımından Tadej Pogacar kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Loudenvielle ile Plateau de Beille arasındaki 198 kilometrelik etapla devam edildi.
Etabı 5 saat 13 dakika 55 saniyede bitiren Pogacar, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike takımı) ve Remco Evenepoel'in (Soudal-QuickStep) önünde birinci oldu.
Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan Pogacar, genel klasmandaki liderliğini de sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 3 dakika 9 saniyeye çıkardı.
Turda yarın yarış yapılmayacak ve sporcular günü dinlenerek geçirecek.
2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.
Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:
Tadej Pogacar (BAE Emirates): 61 saat 56 dakika 24 saniye
Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +3 dakika 9 saniye
Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +5 dakika 19 saniye
Spor Haberleri
- Adana Demirspor'a 'vize' engeli
- Pogacar, Tour de France'ın 15. etabını kazandı
- 'Kampa yetişmemesi problem değil'
- Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!
- Manchester United, Zirkzee'yi açıkladı
- Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için geri sayım!
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Derrick Köhn, İtalyan devinin radarında
- Juventus'ta Rabiot gelişmesi!
- Gaziantep FK'nin kalesine Batman geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- Belediye ve şirket yetkilileri gözaltında
- FBI saldırganı açıkladı!
- Donald Trump'a suikast girişimi
- 'Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?'
- AKP taban oyuna ulaştıysa eğer...
- Trump'a suikast yapan kişi hakkında bilinenler
- Dünya liderleri suikast için ne dedi?
- Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü!
- Yarın bayram...
- AFAD duyurdu: Giresun'da deprem!