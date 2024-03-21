Polonya - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Polonya, UEFA EURO 2024 Elemeleri play-off yarı finalinde kendi sahasında Estonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri'nda play-off heyecanı yaşanıyor.
Michal Probierz yönetimindeki Polonya, kendi sahasında Thomas Häberli'nin ekibi Estonya ile karşı karşıya gelecek.
POLONYA - ESTONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Narodowy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
POLONYA - ESTONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off turu başlıyor.
Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart Salı günü finalde karşı karşıya gelecek.
Finali kazanacak ekipler de 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.
Play-off turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak.
Avrupa Şampiyonası play-off turu maçlarının (TSİ) programı şöyle:
C Yolu:
20.00 Gürcistan-Lüksemburg
22.45 Yunanistan-Kazakistan
B Yolu:
22.45 İsrail-İzlanda
22.45 Bosna Hersek-Ukrayna
A Yolu:
22.45 Polonya-Estonya
22.45 Galler-Finlandiya
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