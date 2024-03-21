Polonya - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya, UEFA EURO 2024 Elemeleri play-off yarı finalinde kendi sahasında Estonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:21
Polonya - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri'nda play-off heyecanı yaşanıyor.

Michal Probierz yönetimindeki Polonya, kendi sahasında Thomas Häberli'nin ekibi Estonya ile karşı karşıya gelecek.

POLONYA - ESTONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Narodowy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

POLONYA - ESTONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off turu başlıyor.

Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart Salı günü finalde karşı karşıya gelecek.

Finali kazanacak ekipler de 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

Play-off turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak.

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçlarının (TSİ) programı şöyle:

C Yolu:

20.00 Gürcistan-Lüksemburg

22.45 Yunanistan-Kazakistan

B Yolu:

22.45 İsrail-İzlanda

22.45 Bosna Hersek-Ukrayna

A Yolu:

22.45 Polonya-Estonya

22.45 Galler-Finlandiya


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