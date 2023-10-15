Polonya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) E Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Moldova ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Michal Probierz yönetiminedeki Polonya, kendi sahasında Sergiu Cleşcenco'nun ekibi Moldova ile karşı karşıya gelecek.
POLONYA - MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA?
Narodowy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
POLONYA - MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Artur Diaz'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Polonya, grupta oynadığı son maçta Faroe Adaları deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Moldova ise deplasmanda karşılaştığı Faroe Adaları'nı 1-0 mağlup etmişti.
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