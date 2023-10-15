Polonya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) E Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Moldova ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 13:38
Polonya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Michal Probierz yönetiminedeki Polonya, kendi sahasında Sergiu Cleşcenco'nun ekibi Moldova ile karşı karşıya gelecek.

POLONYA - MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Narodowy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

POLONYA - MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Artur Diaz'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Polonya, grupta oynadığı son maçta Faroe Adaları deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Moldova ise deplasmanda karşılaştığı Faroe Adaları'nı 1-0 mağlup etmişti.


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