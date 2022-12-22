Polonya, teknik direktör Czeslaw Michniewicz ile yollarını ayırıyor
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda Fransa'ya yenilerek turnuvaya veda eden Polonya'da teknik direktör Czeslaw Michniewicz ile yollar ayrıldı.
Polonya Milli Futbol Takımı, teknik direktör Czeslaw Michniewicz ile yollarını ayırma kararı aldı. Polonya Futbol Federasyonu, 52 yaşındaki Polonyalı çalıştırıcı Michniewicz'in yıl sonunda bitecek sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.
Ülkesinde Lech Poznan, Arka Gdynia, Legia Varşova gibi birçok ekipte çalışan Michniewicz, ocak ayında Polonya Milli Takımı'nın başına geçmişti.
Michniewicz yönetimindeki Polonya, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak tur atlamış, son 16 turunda Fransa'ya 3-1 yenilerek elenmişti.
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