Polonya ve Hollanda galibiyetle başladı
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ilk gününde Polonya ve Hollanda, sahadan galibiyetle ayrıldı.
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, iki maçla başladı.
Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın açılış maçında Polonya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Hollanda'nın Arnhem şehrinde oynanan B Grubu mücadelesini Polonya, 25-19, 21-25, 25-23 ve 25-15'lik setlerle 3-1 kazandı.
A Grubu'ndaki ilk müsabakada ise ev sahibi Hollanda, Kenya'yı 25-11, 25-17 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
A Milli Takım, B Grubu'ndaki ilk maçını Arnhem kentinde cumartesi TSİ 14.00'te Tayland ile yapacak. Milliler, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.
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