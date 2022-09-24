Polonya ve Hollanda galibiyetle başladı

24 Eylül 2022 Cumartesi, 00:00

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, iki maçla başladı.

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın açılış maçında Polonya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Hollanda'nın Arnhem şehrinde oynanan B Grubu mücadelesini Polonya, 25-19, 21-25, 25-23 ve 25-15'lik setlerle 3-1 kazandı.

A Grubu'ndaki ilk müsabakada ise ev sahibi Hollanda, Kenya'yı 25-11, 25-17 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

A Milli Takım, B Grubu'ndaki ilk maçını Arnhem kentinde cumartesi TSİ 14.00'te Tayland ile yapacak. Milliler, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.