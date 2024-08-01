Fransız yüzücüden olimpiyat rekoru!

Fransız yüzücü Leon Marchand, olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:06
Fransız yüzücüden olimpiyat rekoru!
Abone Ol google-news

Fransız yüzücü Leon Marchand, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yüzme branşının 200 metre kelebekte olimpiyat rekoru kırdı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 200 metre kelebek finalleri yapıldı.

Fransız yüzücü Leon Marchand, 1.51.21'lik derecesiyle Tokyo 2020'de Macar Kristof Milak'a (1.51.25) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Bu disiplinde Macar Kristof Milak 1.51.75'le gümüş, Kanadalı Ilya Kharun da 1.52.80'le bronz madalyanın sahibi oldu.


Leon Marchand haberleri yüzme haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda BMX'te altın madalya Çin'e gitti!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda BMX'te altın madalya Çin'e gitti!
Milli sporcular olimpiyata ilk turda veda etti!

Milli sporcular olimpiyata ilk turda veda etti!
Kaylee McKeown, kendisine ait olimpiyat rekorunu kırdı!

Kaylee McKeown, kendisine ait olimpiyat rekorunu kırdı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler