Fransız yüzücüden olimpiyat rekoru!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:06

Güncelleme: 01.08.2024 - 09:06

Fransız yüzücü Leon Marchand, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yüzme branşının 200 metre kelebekte olimpiyat rekoru kırdı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 200 metre kelebek finalleri yapıldı.

Fransız yüzücü Leon Marchand, 1.51.21'lik derecesiyle Tokyo 2020'de Macar Kristof Milak'a (1.51.25) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Bu disiplinde Macar Kristof Milak 1.51.75'le gümüş, Kanadalı Ilya Kharun da 1.52.80'le bronz madalyanın sahibi oldu.