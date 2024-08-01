Olimpiyatta bir ilki başarmışlardı: Dünya, Türk sporcuları konuşuyor!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 10:47

Güncelleme: 01.08.2024 - 11:29

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç - Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

ATICILIKTA İLK MADALYA

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı.

Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi.

Milli atıcı Yusuf Dikeç üst üste 5. kez olimpiyatlarda mücadele etti. Daha önce katıldığı 4 olimpiyatta madalya alamayan Dikeç, hedefine Paris 2024'te ulaştı.

ELON MUSK'TAN YUSUF DİKEÇ YORUMU

Kulaklıksız ve tek eli cebinde bir şekilde atış yaparak gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, sosyal medyada dünya gündemine oturdu.

Dikeç bu rahat tavırlarıyla X platformunda hem Türkiye’den hem de dünyadan kullanıcılar tarafından övgü dolu yorumlar aldı.

Yusuf Dikeç, Tesla ve X şirketlerinin sahibi ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın da dikkatini çekti. Musk, Dikeç’in fotoğrafını paylaşan bir hesaba "Nice" (güzel) yorumunu yaptı.