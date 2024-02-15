Polonyalıyı devirdi: Nesrin Baş Romanya'da finalde!

Milli sporcu Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Polonyalı Wiktoria Choluj'yu 2-1 mağlup ederek finale çıktı.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 19:59
Polonyalıyı devirdi: Nesrin Baş Romanya'da finalde!
Abone Ol google-news

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş finale yükseldi.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Ebru Dağbaşı, 65 kiloda Kadriye Aksoy ve 72 kiloda Nesrin Baş mindere çıktı.

Göz Atın
Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı

Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı
Alperen Berber kimdir? Milli güreşçi Alperen Berber kaç yaşında, nereli?

Alperen Berber kimdir? Milli güreşçi Alperen Berber kaç yaşında, nereli?

Nesrin Baş, 72 kilonun çeyrek finalinde organizasyona bireysel katılan Viktoryia Radzkovai'yı 7-0, yarı finalde de Polonyalı Wiktoria Choluj'yu 2-1 yenerek finale yükseldi.

FİNALDEKİ RAKİBİ RUMEN

Nesin Baş, finalde yarın (cuma) Rumen Alexandra Anghel'le karşılaşacak.

Ayrıca 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloglu ve 65 kiloda Kadriye Aksoy yarın repesaj mücadelesine çıkacak. Öte yandan 62 kiloda Ebru Dağbaşı ise organizasyona veda etti.


Nesrin Baş haberleri Avrupa Güreş Şampiyonası haberleri final haberleri

İlgili Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasında yeri değişti

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasında yeri değişti
Milli sporcular Romanya'ya damga vurdu: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın madalya!

Milli sporcular Romanya'ya damga vurdu: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın madalya!
3 milli sporcu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı!

3 milli sporcu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yatak odanızı bu renkten uzak tutun!

Yatak odanızı bu renkten uzak tutun!
Hollandalı yıldıza 7.5 yıl hapis cezası!

Hollandalı yıldıza 7.5 yıl hapis cezası!
Hurdalıkta bulundu... On milyonlarca TL değerinde!

Hurdalıkta bulundu... On milyonlarca TL değerinde!
Sumudica Türk vatandaşlığına geçmek istiyor: Tayyip ismini alacak!

Sumudica Türk vatandaşlığına geçmek istiyor: Tayyip ismini alacak!
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi CMXXIV'i izleyen bir Ekşi Sözlük yazarı izlenimlerini paylaştı

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi CMXXIV'i izleyen bir Ekşi Sözlük yazarı izlenimlerini paylaştı
Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!

Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!
Bilim insanlarından 'cinayetleri çözecek' keşif! 'Her cesette bulunuyor, saat gibi işliyor...'

Bilim insanlarından 'cinayetleri çözecek' keşif! 'Her cesette bulunuyor, saat gibi işliyor...'
Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!

Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!