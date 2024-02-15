Polonyalıyı devirdi: Nesrin Baş Romanya'da finalde!
Milli sporcu Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Polonyalı Wiktoria Choluj'yu 2-1 mağlup ederek finale çıktı.
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş finale yükseldi.
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Ebru Dağbaşı, 65 kiloda Kadriye Aksoy ve 72 kiloda Nesrin Baş mindere çıktı.
Göz Atın
Nesrin Baş, 72 kilonun çeyrek finalinde organizasyona bireysel katılan Viktoryia Radzkovai'yı 7-0, yarı finalde de Polonyalı Wiktoria Choluj'yu 2-1 yenerek finale yükseldi.
FİNALDEKİ RAKİBİ RUMEN
Nesin Baş, finalde yarın (cuma) Rumen Alexandra Anghel'le karşılaşacak.
Ayrıca 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloglu ve 65 kiloda Kadriye Aksoy yarın repesaj mücadelesine çıkacak. Öte yandan 62 kiloda Ebru Dağbaşı ise organizasyona veda etti.
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