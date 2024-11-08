Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe için flaş Osimhen iddiası!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 10:58

Güncelleme: 08.11.2024 - 10:58

Portekiz basınından O Jogo, Fenerbahçe'nin Victor Osimhen için Napoli ile masaya oturacağını iddia etti.

Galatasaray'ın da Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcünün bonservisini almak için bastırdığı belirtildi.

GALATASARAY'IN PLANI 50 MİLYON EURO

Haberde, Osimhen'in yaz transfer döneminde serbest kalma bedelinin 75 milyon Euro'ya düşeceği vurgulanırken Galatasaray'ın planladığı teklife dair de iddiada bulunuldu.

Haberde Galatasaray'ın 50 milyon Euro'dan fazla teklif yapmayı planlamadığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN DAHA YÜKSEK TEKLİF VERMESİ GEREK

Fenerbahçe'nin ise Osimhen transferi konusunda ilerleme kaydetmesi için Napoli'ye 50 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapması gerektiği belirtildi.

Osimhen, Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı.

Nijeryalı golcü bu karşılaşmaların 7'sine ilk 11'de başlarken 6 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.