Portekiz basını duyurdu: Mourinho'nun yeni sezondaki transfer hedefi Süper Lig'den

Portekiz Ligi'nde şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Benfica'da gelecek sezon hücum hattında değişim yaşanabilir. Benfica'nın golcüleri Vangelis Pavlidis ve Franjo Ivanovic'in takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmezken Mourinho'nun ekibinin transfer planı belli oldu.

BENFICA'NIN ROTASI SÜPER LİG

Record'da yer alan habere göre Benfica, yaz transfer dönemi için Pavlidis ve Ivanovic'le ilgili tüm senaryoları değerlendiriyor. Portekiz ekibi, iki futbolcuyla da yolların ayrılması durumunda transfer için rotasını Süper Lig'e çevirebilir.

AUGUSTO BENFICA'NIN LİSTESİNDE

Haberde, Benfica'nın Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto'yla ilgilendiği ve Brezilyalı forvetin transfer listesinde yer aldığı belirtildi. Benfica'nın yazın transferdeki duruma göre Augusto için harekete geçebileceği ifade edildi. Ayrıca Portekiz basınında haberlerde Trabzonspor'un 15-20 milyon Euro arasında bir bonservis talep edeceği aktarıldı.

FELIPE AUGUSTO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor'a bu sezon başında Belçika ekibi Cercle Brugge'dan imza atan Felipe Augusto, bordo-mavili takımda forma giydiği 37 maçta 15 gol kaydetti. 22 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Corinthians'ta da oynamıştı.