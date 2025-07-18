Cumhuriyet Gazetesi Logo
Portekiz basınından flaş iddia: Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica kararı!

Portekiz basınından flaş iddia: Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica kararı!

18.07.2025 09:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Spor Servisi
Takip Et:
Portekiz basınından flaş iddia: Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica kararı!

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu için ayrılık iddiası gündeme geldi.

AYRILIK KARARI

Record'da yer alan habere göre; milli futbolcu, bu yaz Benfica'dan ayrılmayı düşünüyor. Benfica'dan ayrılmayı düşünen Kerem'in, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

26 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Türkiye'den Beşiktaş ile anılıyor.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica forması altında 53 maçta süre bulan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol attı ve 13 asist yaptı. Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Kerem'in, güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İlgili Konular: #Benfica #kerem aktürkoğlu

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan sürpriz Kerem Aktürkoğlu hamlesi!
Beşiktaş'tan sürpriz Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Orkun Kökçü transferinde mutlu sona çok yakın olan Beşiktaş'ın, Portekiz ekibine Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu da sorduğu iddia edildi.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu evlendi
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu evlendi Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve nişanlısı Ceren Azak Kocaeli'de düzenlenen törenle evlendi.
Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken FIFA Kulüpler Dünya Kupası açıklaması!
Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken FIFA Kulüpler Dünya Kupası açıklaması! Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun FIFA Kulüpler Dünya Kupası hakkındaki açıklamaları gündem oldu.