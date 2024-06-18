Portekiz - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Çekya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 10:18
Portekiz - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor. 

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, F Grubu'ndaki ilk maçında Ivan Hasek'in ekibi Çekya ile karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZ - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Leipzig Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PORTEKİZ - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.


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