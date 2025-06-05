Cumhuriyet Gazetesi Logo
Portekiz'den müthiş geri dönüş: UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı!

Portekiz'den müthiş geri dönüş: UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı!

5.06.2025 12:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Portekiz'den müthiş geri dönüş: UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı!

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde karşılaştığı Almanya'yı 2-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Almanya, Portekiz'i konuk etti. 

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Portekiz 2-1 kazandı.

RONALDO SAHNEYE ÇIKTI 

Mücadelede ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlandı. 48. dakikada ise Almanya'da Florian Wirtz, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 

Portekiz'de Francisco Conceiçao, 63. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı. 

Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise Portekiz'de Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Portekiz, adını finale yazdıran taraf oldu. Almanya ise turnuvaya veda etti. 

Portekiz finalde, 5 Haziran Perşembe günü oynanacak İspanya-Fransa eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. 

Final maçı ise 8 Haziran Pazar günü oynanacak.

İlgili Konular: #Almanya #Portekiz #Uluslar Ligi

İlgili Haberler

Hakan Bilal Kutlualp'ten Jose Mourinho iddiası! Portekizli hocanın geleceği ne olacak?
Hakan Bilal Kutlualp'ten Jose Mourinho iddiası! Portekizli hocanın geleceği ne olacak? Fenerbahçe Kulübü'nün olası seçiminde başkanlığa adaylığını koyan Hakan Bilal Kutlualp, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Kutlualp, başkan seçilmesi halinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmayacağını ifade etti.
Sporting, Portekiz Kupası şampiyonu oldu!
Sporting, Portekiz Kupası şampiyonu oldu! Sporting, normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta Benfica'yı 3-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nı müzesine götürdü.
Milli yüzücü Selin Hürmeriç'ten Portekiz'deki kupada altın madalya
Milli yüzücü Selin Hürmeriç'ten Portekiz'deki kupada altın madalya Milli yüzücü Selin Hürmeriç, Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda altın madalya kazandı.