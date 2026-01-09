Cumhuriyet Gazetesi Logo
Transferde rota Fransa... Galatasaray'da orta sahaya genç isim!

Transferde rota Fransa... Galatasaray'da orta sahaya genç isim!

9.01.2026 12:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Transferde rota Fransa... Galatasaray'da orta sahaya genç isim!

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Auxerre forması giyen 21 yaşındaki Kevin Danois ile ilgilendiği iddia edildi.

Kış transfer döneminde orta saha takviyesi planlayan Galatasaray'da bir isim daha radara girdi. Sarı-kırmızılılar, Kevin Danois'nın peşinde.

Orta saha transferi için birçok isimle görüşen Galatasaray'da listeye eklenen son isim Kevin Danois oldu. HT Spor'a göre sarı-kırmızılılar, Auxerre'in 21 yaşındaki Fransız futbolcusuyla ilgileniyor.

Kevin Danois, TFF'nin belirlediği 2002 ve sonrası doğumlu yabancı futbolcu kuralına da uyuyor.

DEĞERİNİ SON 1 YILDA 20 KATINA ÇIKARDI

Futbol hayatına Auxerre altyapısında başlayan ve 2022-23 sezonu başında profesyonel sözleşme imzalanan Kevin Danois, son dönemde gösterdiği performansla piyasa değerini de katladı.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 1 yılda piyasa değerini tam 20 katına çıkartarak dikkatleri üzerine çekti. Kevin Danois'nın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro.

Kevin Danois'nın Auxerre ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #auxerre

İlgili Haberler

Süper Kupa finali öncesi alarm verildi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi fırtına endişesi!
Süper Kupa finali öncesi alarm verildi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi fırtına endişesi! Trabzonspor'u 4-1'le eleyen Galatasaray ile Samsunspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Açıldığı günden bu yana rüzgar sorunuyla anılan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Kupa 2025 Finali öncesi büyük bir tedirginlik yaşanıyor. AKOM'dan da dev maç öncesi "İstanbul" uyarısı geldi.
Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN derbisinin saati değişti!
Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN derbisinin saati değişti! Galatasaray MCT Technic'in Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Beşiktaş GAİN mücadelesinin saati değişti.
Eski futbolculardan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu: 'Bazı kırılmalar belki bu maçta çözülebilir'
Eski futbolculardan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu: 'Bazı kırılmalar belki bu maçta çözülebilir' Eski futbolcular Cihan Haspolatlı, Serkan Balcı, Hasan Kabze ve Saffet Akyüz, yarın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa finaliyle ilgili değerlendirmede bulundu.