Transferde rota Fransa... Galatasaray'da orta sahaya genç isim!

Kış transfer döneminde orta saha takviyesi planlayan Galatasaray'da bir isim daha radara girdi. Sarı-kırmızılılar, Kevin Danois'nın peşinde.

Orta saha transferi için birçok isimle görüşen Galatasaray'da listeye eklenen son isim Kevin Danois oldu. HT Spor'a göre sarı-kırmızılılar, Auxerre'in 21 yaşındaki Fransız futbolcusuyla ilgileniyor.

Kevin Danois, TFF'nin belirlediği 2002 ve sonrası doğumlu yabancı futbolcu kuralına da uyuyor.

DEĞERİNİ SON 1 YILDA 20 KATINA ÇIKARDI

Futbol hayatına Auxerre altyapısında başlayan ve 2022-23 sezonu başında profesyonel sözleşme imzalanan Kevin Danois, son dönemde gösterdiği performansla piyasa değerini de katladı.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 1 yılda piyasa değerini tam 20 katına çıkartarak dikkatleri üzerine çekti. Kevin Danois'nın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro.

Kevin Danois'nın Auxerre ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.