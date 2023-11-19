Portekiz - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) J Grubu 10. hafta maçında kendi sahasında İzlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.
Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, kendi sahasında Age Fridtjof Hareide'nin ekibi İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
PORTEKİZ - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
PORTEKİZ - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Yunan hakem Anastasios Papapetrou'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Portekiz, grupta oynadığı son maçta Lihtenştayn deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
İzlanda ise deplasmanda karşılaştığı Slovakya'ya 4-2 mağlup olmuştu.
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