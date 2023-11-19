Portekiz - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) J Grubu 10. hafta maçında kendi sahasında İzlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 13:50
Portekiz - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, kendi sahasında Age Fridtjof Hareide'nin ekibi İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZ - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

PORTEKİZ - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunan hakem Anastasios Papapetrou'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Portekiz, grupta oynadığı son maçta Lihtenştayn deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

İzlanda ise deplasmanda karşılaştığı Slovakya'ya 4-2 mağlup olmuştu.


Portekiz İzlanda EURO 2024 canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Elemelerde ilginç maç: İrlanda, EURO 2024 için Hollanda'ya yenilmek zorunda

Elemelerde ilginç maç: İrlanda, EURO 2024 için Hollanda'ya yenilmek zorunda
EURO 2024 Elemeleri'nde 10. hafta başlıyor

EURO 2024 Elemeleri'nde 10. hafta başlıyor
Danimarka, EURO 2024'e katılmaya hak kazandı

Danimarka, EURO 2024'e katılmaya hak kazandı

En Çok Okunan Haberler