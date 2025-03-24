Portekiz, Trincao ile yarı final biletini kaptı!

UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Portekiz, 1-0'ın rövanşında uzatmalarda Danimarka'yı 5-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Portekiz, Trincao ile yarı final biletini kaptı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:59

UEFA Uluslar Çeyrek Final rövanş maçında Portekiz ile Danimarka karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Portekiz uzatmalarda 5-2 kazandı. 

Portekiz'e turu getiren goller 38. dakikada kendi kalesine Joachim Andersen, 72. dakikada Cristiano Ronaldo, 86 ve 91. dakikada Francisco Trincao ve 115. dakikada Goncalo Ramos ile geldi.

Danimarka'nın gollerini ise 56. dakikada Rasmus Kristensen ile 76. dakikada Christian Eriksen attı. 

Cristiano Ronaldo, 6. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 

1-0'ın rövanşında Portekiz, 5-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

İlk maçı 1-0 kaybeden bu maçı 5-2 kazanan Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi yarı finalindeki rakibi Almanya oldu.


Etiketler: #Portekiz #Danimarka #uefa uluslar ligi

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