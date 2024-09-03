Portekizli yıldız küllerinden doğdu: Bir başka Gedson Fernandes!
Süper Lig ekibi Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, başarılı performansı ile dikkat çekti.
Yeni sezona Süper Lig’de ve Avrupa’da çok iyi başlayan Beşiktaş’ta göz dolduran isimlerin başında Gedson Fernandes geliyor.
GİO VE RAFA SİLVA ETKİLİ OLDU
Geçen sezon istikrarsız bir grafik sergileyen ve mutsuz tavırlarıyla dikkat çeken Portekizli futbolcunun adı Zenit’le anılmış hatta transfer görüşmelerinde aşama dahi kaydedilmişti. Ancak Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst’un gelmesi ve Rafa Silva’nın transferiyle Gedson çıkışa geçti.
BU SEZON 4 GOL KAYDETTİ
Rafa Silva, aynı dili konuştuğu Gedson’un Benfica’da oynadıkları dönemde alt yaş kategorisinden A takıma çıkmasını istemişti. Bu sezon moral ve motivasyonu yükselen Gedson, verilen desteği sahaya da yansıtıp henüz ilk maçlarda 4 gol atarak kariyerinde ilk kez böylesine başarıyı yakaladı.
gedson fernandes haberleri beşiktaş haberleri rafa silva haberleri Giovanni van Bronckhorst haberleri
Spor Haberleri
- UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor!
- Şenol Güneş adım adım Trabzonspor'a!
- Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor!
- Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na veda!
- Portekizli yıldız küllerinden doğdu: Bir başka Gedson!
- Beşiktaşlı golcüden kırmızı kart tepkisi!
- Galatasaray'dan 'karaborsa bilet' iddialarına yanıt!
- Fenerbahçe'den Luan Peres kararı!
- İlkay Gündoğan'dan Victor Osimhen paylaşımı!
- Mourinho'nun Osimhen sözleri yeniden gündemde!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması
- Ece Üner, Narin'in köyündeki bir ayrıntıya dikkat çekti
- MSB'den 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt
- 'Kendisi için sirk cambazı ve zübük ifadelerini...'
- Hedefte Paris Büyükelçiliği mi var?
- Evinde ölü bulunmuştu: Cenaze töreni belli oldu
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Ayhan Sicimoğlu'na tepki yağdı: 'Özür dile' çağrısı
- 15 kişi gözaltına alındı, Valilik açıklama yaptı
- Şanlıurfa Belediye Başkanı partisinden istifa etti