Portekizli yıldız küllerinden doğdu: Bir başka Gedson Fernandes!

Süper Lig ekibi Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, başarılı performansı ile dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:38
Portekizli yıldız küllerinden doğdu: Bir başka Gedson Fernandes!
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Yeni sezona Süper Lig’de ve Avrupa’da çok iyi başlayan Beşiktaş’ta göz dolduran isimlerin başında Gedson Fernandes geliyor.

GİO VE RAFA SİLVA ETKİLİ OLDU

Geçen sezon istikrarsız bir grafik sergileyen ve mutsuz tavırlarıyla dikkat çeken Portekizli futbolcunun adı Zenit’le anılmış hatta transfer görüşmelerinde aşama dahi kaydedilmişti. Ancak Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst’un gelmesi ve Rafa Silva’nın transferiyle Gedson çıkışa geçti.

BU SEZON 4 GOL KAYDETTİ

Rafa Silva, aynı dili konuştuğu Gedson’un Benfica’da oynadıkları dönemde alt yaş kategorisinden A takıma çıkmasını istemişti. Bu sezon moral ve motivasyonu yükselen Gedson, verilen desteği sahaya da yansıtıp henüz ilk maçlarda 4 gol atarak kariyerinde ilk kez böylesine başarıyı yakaladı.


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