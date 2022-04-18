Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo oğlunun öldüğünü duyurdu

18 Nisan 2022 Pazartesi, 21:57

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yenidoğan ikizlerinden birinin öldüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte ortak bir açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu "Yenidoğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz" ifadelerini kullandı.

ANNENİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

2010 senesinde ilk kez baba olan Ronaldo’nun, 2’si kız, 2’si erkek olmak üzere 4 çocuğu bulunuyordu. Ronaldo’nun 4 çocuğunun 3’ü taşıyıcı anneden dünyaya gelmişti. İlk çocuğu Cristiano Ronaldo Jr.’ı kucağına alan Ronaldo, oğlunu Madrid’de annesi ve ailesi ile birlikte büyüttü. 2017 yılında model sevgilisi Georgina Rodriguez’den Alana Martina adını verdiği bir kızı olan Ronaldo’nun, aynı senede taşıyıcı anneden ikiz çocukları daha doğdu. Eva ve Mateo adlı ikiz bebeklerin annelerinin kimliği ise açıklanmadı.

Ronaldo, 28 Ekim 2021 tarihinde bir paylaşımda bulunarak Georgina Rodriguez’den ikiz çocukları olacağını duyurmuştu.