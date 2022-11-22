Son Dakika: Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile yollar ayrıldı

22 Kasım 2022 Salı, 20:39

Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Cristiano Ronaldo ile olan sözleşmemiz bugün itibarıyla son bulmuştur. Kendisine iki dönemi boyunca önemli katkıları için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Portekizli yıldızın 2021 yılının ağustos ayında başlayan Manchester United'daki ikinci dönemi son bulmuş oldu.