Son Dakika: Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile yollar ayrıldı

Son dakika... İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2022 Salı, 20:39
Son Dakika: Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile yollar ayrıldı
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Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Cristiano Ronaldo ile olan sözleşmemiz bugün itibarıyla son bulmuştur. Kendisine iki dönemi boyunca önemli katkıları için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Portekizli yıldızın 2021 yılının ağustos ayında başlayan Manchester United'daki ikinci dönemi son bulmuş oldu.


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