Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'dan tepki: 'Herkes her şeyi öğrenecek'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:09

Manchester United'dan ayrılmak istediği iddia edilen ve geleceği halen belirsiz olan Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı.

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Portekizli yıldız hakkında birçok transfer söylentisi ortaya atıldı. Bu durumdan memnun olmayan Ronaldo, bir röportaj vererek tüm gerçekleri anlatacağını açıkladı.

Sosyal medyada bir Instagram gönderisine tepkisini gizleyemeyen Ronaldo, "Birkaç hafta içinde bir röportaj vereceğim ve herkes, her şeyi öğrenecek. Medya sadece yalan söylüyor. Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin" ifadelerini kullandı.