Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'dan tepki: 'Herkes her şeyi öğrenecek'
Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’dan ayrılacağı iddia edilen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, hakkında çıkan haberler nedeniyle medyayı suçladı ve her şeyi anlatacağını söyledi.
Manchester United'dan ayrılmak istediği iddia edilen ve geleceği halen belirsiz olan Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı.
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Portekizli yıldız hakkında birçok transfer söylentisi ortaya atıldı. Bu durumdan memnun olmayan Ronaldo, bir röportaj vererek tüm gerçekleri anlatacağını açıkladı.
Sosyal medyada bir Instagram gönderisine tepkisini gizleyemeyen Ronaldo, "Birkaç hafta içinde bir röportaj vereceğim ve herkes, her şeyi öğrenecek. Medya sadece yalan söylüyor. Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin" ifadelerini kullandı.
Ronaldo'nun, daha önce de Barcelona, Bayern Münih ve Chelsea gibi ekipler tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.
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