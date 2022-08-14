İtalyan kulüplerden Cristiano Ronaldo'ya veto!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun geleceği merakla bekleniyor. İddiaya göre, Milan ve Inter kulüpleri Portekizli yıldızı transfer etmek istemedi.
Milan ve Inter, Manchester United'dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'yu reddetti.
İtalyan basınında yer alan haberde, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes'in, birkaç hafta önce oyuncusunu iki İtalyan ekibine önerdiği belirtildi.
Ancak iki kulübün, hem farklı projeleri, hem de 37 yıldızın 24 milyon Euro'luk yıllık ücreti nedeniyle bu transferi kibarca geri çevirdiği aktarıldı.
Ronaldo'nun, daha önce de; Barcelona, Bayern Münih ve Chelsea gibi ekipler tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.
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