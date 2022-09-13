Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 242 Milyon Euro'luk teklif!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübü'nün 242 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.
CNN Portekiz televizyonu, İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübü'nden gelen 242 milyon Euro’luk bir teklifi reddettiğini ileri sürdü.
Haberde, yazın transfer döneminde adından en çok bahsedilen futbolculardan biri olan Ronaldo'nun, büyük bir teklif aldığı belirtildi.
HAFTALIK 2 MİLYON EURO
Al Hilal Kulübü’nün 37 yaşındaki Portekizli yıldıza iki yıllığına toplamda 242 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu aktarıldı.
Sezon boyunca haftalık 2 milyon Euro’ya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Ronaldo'nun, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından bu teklifi tekrardan değerlendirebileceği yorumu yapıldı.
Kariyerinde 5 kez Altın Top ödülünü kazanan ve Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun gelecek yaza kadar transfer pazarının gündeminde kalması bekleniyor.
Portekizli futbolcunun; Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, İnter ve Milan gibi kulüplerin de tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında iddia edilmişti.
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