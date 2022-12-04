Portekizli futbolcu Joao Felix'e 3 dev talip
İngiliz basını, 3 Avrupa kulübünün Portekiz ile Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Atletico Madrid'li futbolcu Joao Felix ile ilgilendiğini yazdı.
Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Joao Felix ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; İspanyol ekibinden ayrılmaya hazırlanan Portekizli oyuncu ile Chelsea, PSG ve Manchester United ilgileniyor.
PREMIER LİG'E HAYIR DEMİYOR
Portekizli oyuncunun yeni bir maceraya atılmak istediği ve kış transfer döneminde Premier Lig'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
NKUNKU DA LİSTEDE
Christopher Nkunku ile ilgilenen İngiliz devinin Felix'in vereceği son karara göre rotasını şekillendirebileceği ifade edildi.
Joao Felix'in Dünya Kupası sonrası geleceği ile ilgili net kararı vermesi bekleniyor.
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