Portekizli futbolcu Joao Felix'in gönlündeki takım ortaya çıktı!
Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de kiralık oynayan Portekizli futbolcu Joao Felix'in, İspanyol kulüp Atletico Madrid'den ayrılmak istediği aktarıldı.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile kiralık sözleşmesi biten ve Atletico Madrid'e geri dönen Joao Felix takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.
Sezon öncesi kamp başlamadan önce takımdan ayrılmak isteyen Joao Felix'in, Fransa'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Joao Felix
İLGİ GÖSTEREN TEK KULÜP VAR
Marca'nın haberine göre Joao Felix, Paris Saint-Germain'e gitmek isterken Fransız kulübünden henüz bir ilgi yok.
Joao Felix'e ilgi gösteren tek takımın da Aston Villa olduğu iddia edildi.
20 MAÇTA FORMA GİYDİ
Devre arasında kiralık olarak gittiği Chelsea'de 20 resmi maça çıkan Joao Felix bu karşılaşmalarda 4 gollük katkı sağladı.
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