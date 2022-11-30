Galatasaray'da Nef Stadyumu'na inovasyon ödülü verildi
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın stadı olan Nef Stadyumu, uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na "TheStadiumBusiness Tasarım ve Geliştirme Ödülleri" kapsamında inovasyon ödülü verildi.
Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Nef Stadyumu'nun, Guinness dünya rekoruna sahip çatı güneş enerjisi santraliyle, yılın inovasyon ödülüne layık görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "19 jürinin oylarıyla karar verilen ödüllerde stadyumumuz Sidney’deki Installation of Allianz Stadium, Arjantin’deki Estadio Mas Monumental, Nokia Arena, Freiburg ve T-Mobile Park projelerinin önüne geçerek farkındalık yaratan proje olarak lanse edildi" ifadelerine yer verildi.
Nef Stadyumu'nun çatısına kurulan güneş enerjisi santrali, kurulu gücü bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
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