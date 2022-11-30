Real Madrid'den Galatasaray'a davet

30 Kasım 2022 Çarşamba, 20:22

Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Milan, Arsenal ve Galatasaray'ı davet etmeyi planlıyor.

BR Football'un haberine göre, her yıl Eylül başında düzenlenen Santiago Bernabeu Kupası'na İspanyol devi, Galatasaray'ı da davet etmeyi düşünüyor.

Galatasaray, 2015 yılında Santiago Bernabeu Kupası'nda Real Madrid ile oynamış ve 2-1 mağlup olmuştu.