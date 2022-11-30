Real Madrid'den Galatasaray'a davet
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in geleneksel olarak düzenlediği Santiago Bernabeu Kupası'na Galatasaray'ı davet edeceği ileri sürüldü.
Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Milan, Arsenal ve Galatasaray'ı davet etmeyi planlıyor.
BR Football'un haberine göre, her yıl Eylül başında düzenlenen Santiago Bernabeu Kupası'na İspanyol devi, Galatasaray'ı da davet etmeyi düşünüyor.
Galatasaray, 2015 yılında Santiago Bernabeu Kupası'nda Real Madrid ile oynamış ve 2-1 mağlup olmuştu.
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