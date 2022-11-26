Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın Brezilya ekibi Flamengo ile anlaştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2022 Cumartesi, 16:59
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor
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Corinthians'taki görevinden ayrılan Vitor Pereira, Brezilya'da kalıyor.

Brezilya basınında yer alan haberde, Flamengo'nun, Pereira ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı belirtildi.

Portekizli teknik direktörle anlaşma süresinin ise 2 yıl olduğu kaydedildi.

Brezilya temsilcisinin, teknik direktör Dorival Junior ile yolların ayrılmasının ardından kısa süre içerisinde resmi olarak da Vitor Pereira'yı açıklayacağı ifade edildi.


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