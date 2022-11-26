Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor

26 Kasım 2022 Cumartesi, 16:59

Corinthians'taki görevinden ayrılan Vitor Pereira, Brezilya'da kalıyor.

Brezilya basınında yer alan haberde, Flamengo'nun, Pereira ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı belirtildi.

Portekizli teknik direktörle anlaşma süresinin ise 2 yıl olduğu kaydedildi.

Brezilya temsilcisinin, teknik direktör Dorival Junior ile yolların ayrılmasının ardından kısa süre içerisinde resmi olarak da Vitor Pereira'yı açıklayacağı ifade edildi.