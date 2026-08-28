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Portekizli yıldız kararını verdi: Galatasaray, Rafael Leao'da mutlu sona yakın

Portekizli yıldız kararını verdi: Galatasaray, Rafael Leao'da mutlu sona yakın

28.08.2026 18:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Portekizli yıldız kararını verdi: Galatasaray, Rafael Leao'da mutlu sona yakın

Galatasaray, Milan forması giyen sol kanat oyuncusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldızın Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği iddia edildi.

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Galatasaray, Rafael Leao transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların yaz transer döneminde hücum hattına yapacağı takviye için gündemindeki en önemli isimlerden biri olan Portekizli futbolcu ve kulübü Milan'la anlaşma sağlandı.

RAFAEL LEAO, GALATASARAY'DA

Sky Sports'ta yer alan haberde Rafael Leao'nun Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği belirtildi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa da Leao'yu kadrosuna katmak istiyordu. Ayrıca transferin mali detayları da haberde yer aldı.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için 43 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Milan'ın sonraki satıştan yüzde 20'lik bir payı olacağı da kaydedildi. Transferde olağanüstü bir durum yaşanmaması halinde Leao için cumartesi gününe uçuş planlaması yapıldığı aktarıldı.

RAFAEL LEAO'NUN KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesi Portekiz'in Sporting takımında başlayan Rafael Leao, sonrasında sırasıyla Lille ve Milan formalarını giydi. Leao, kariyeri boyunca 345 maça çıkarken 103 gol ve71 asist kaydetti.

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